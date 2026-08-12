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Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107

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12.08.2026 09:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von Vossloh zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 58,80 EUR bewegte sich die Vossloh-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Vossloh
55.71 CHF 2.27%
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Bei der Vossloh-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 58,80 EUR. Der Kurs der Vossloh-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 59,10 EUR zu. Im Tief verlor die Vossloh-Aktie bis auf 58,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'779 Vossloh-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 94,30 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 60,37 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.07.2026 bei 55,60 EUR. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 5,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,14 EUR, nach 1,15 EUR im Jahr 2025. Am 23.07.2026 äusserte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,72 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,25 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 395.60 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 331.50 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Vossloh am 22.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,57 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Vossloh Aktiengesellschaft
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