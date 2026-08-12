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Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107

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12.08.2026 12:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh zeigt sich am Mittag gestärkt

Vossloh Aktie News: Vossloh zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie von Vossloh gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Vossloh-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 59,05 EUR nach oben.

Vossloh
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Die Vossloh-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 59,05 EUR. Bei 59,35 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,20 EUR. Zuletzt wechselten 8'486 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 94,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 37,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 55,60 EUR fiel das Papier am 14.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,15 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Vossloh liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 1,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 395.60 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 331.50 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Vossloh.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vossloh-Aktie in Höhe von 2,57 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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