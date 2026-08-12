Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.08.2026 12:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh zeigt sich am Mittag gestärkt
Die Aktie von Vossloh gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Vossloh-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 59,05 EUR nach oben.
Die Vossloh-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 59,05 EUR. Bei 59,35 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,20 EUR. Zuletzt wechselten 8'486 Vossloh-Aktien den Besitzer.
Am 24.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 94,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 37,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 55,60 EUR fiel das Papier am 14.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,15 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Vossloh liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 1,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 395.60 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 331.50 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Vossloh.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vossloh-Aktie in Höhe von 2,57 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie
Juli 2026: So schätzen Experten die Vossloh-Aktie ein
SDAX-Wert Vossloh-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Vossloh Aktionären eine Freude
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Vossloh AG
|
09:29
|Vossloh Aktie News: Vossloh gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Vossloh Aktie News: Vossloh zeigt sich am Mittag gestärkt (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
11.08.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Juli 2026: So schätzen Experten die Vossloh-Aktie ein (finanzen.net)
|
28.07.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch)
|
24.07.26
|EQS-News: Weichen für Schwedens Schienennetz (EQS Group)
Analysen zu Vossloh AG
|27.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|23.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|23.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|23.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|24.04.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Vossloh am 12.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX verbucht Gewinne -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex notiert im Plus. In Fernost zeigen sich die Börsen am Donnerstag freundlich.