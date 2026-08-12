Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochnachmittag im Aufwind

Das Papier von Vossloh legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 59,30 EUR. Die Vossloh-Aktie zog in der Spitze bis auf 59,50 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13'042 Vossloh-Aktien.

Bei 94,30 EUR markierte der Titel am 24.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 59,02 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.07.2026 bei 55,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie.

Nach 1,15 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,14 EUR je Vossloh-Aktie. Vossloh gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,72 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vossloh 1,25 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,34 Prozent auf 395.60 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Vossloh wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Vossloh rechnen Experten am 28.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vossloh einen Gewinn von 2,57 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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