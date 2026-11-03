Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
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Vonovia SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vonovia von 25 auf 20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Rothäusler reduzierte in einer Branchenstudie am Dienstag die Schätzungen für den europäischen Immobiliensektor wegen gestiegener Marktzinsen. Diese bedeuteten höhere Finanzierungskosten für die Unternehmen, schrieb er. Die Bewertungen der Portfolios dürften sinken und Verkäufe erschweren./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
20.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16.15 €
|
Abst. Kursziel*:
23.88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.07%
|
Analyst Name::
Thomas Rothäusler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vonovia SE
|
12:26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verliert am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|DAX-Handel aktuell: DAX schwächelt am Mittag (finanzen.ch)
|
09:30
|Analyse: Overweight-Bewertung für Vonovia SE-Aktie von JP Morgan Chase & Co. (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Freundlicher Handel: DAX klettert zum Handelsende (finanzen.ch)
|
02.11.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Montagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Vonovia SE
|12:24
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|08:37
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|08:37
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|08:37
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Vonovia Buy
|UBS AG
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|02.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Vonovia SE
|15.01
|2.07%
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