Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
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Vonovia SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 34,30 auf 34,20 Euro leicht gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien stehen zudem auf der "Conviction Buy List" mit den überzeugendsten Empfehlungen der Investmentbank. Analyst Jonathan Kownator passte sein Bewertungsmodell am Montagabend an aktuelle Marktdaten und die Nachrichtenlage an. Der operative Trend sei positiv. Die Wahl des Berliner Senats im September sorge derweil mit einem wohl knappen Rennen für Verunsicherung. Kownator hob zudem hervor, dass sich die Aktie von ihrer üblicherweise negativen Korrelation mit der Rendite zehnjähriger Bundesanleihen zuletzt klar abgekoppelt habe./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
34.20 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20.76 €
|
Abst. Kursziel*:
64.74%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
65.22%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vonovia SE
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15.06.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX auf grünem Terrain (finanzen.ch)
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15.06.26
|Montagshandel in Frankfurt: DAX-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
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15.06.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX startet im Plus (finanzen.ch)
|
15.06.26
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.06.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX schwächelt mittags (finanzen.ch)
|
12.06.26
|DAX aktuell: DAX-Anleger greifen am Freitagmittag zu (finanzen.ch)
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10.06.26
|DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vonovia SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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09.06.26
|Gericht kürzt Millionen-Bussgeld für Vonovia-Tochter Deutsche Wohnen - Aktien im Blick (AWP)
Analysen zu Vonovia SE
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|01.06.26
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|Vonovia Overweight
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|11:12
|Vonovia Buy
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|07:26
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|Bernstein Research
|01.06.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:12
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.06.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|03.04.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07:26
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|Bernstein Research
|12.05.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
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|Vonovia Hold
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|05.05.26
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|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Vonovia SE
|19.02
|-1.27%
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|11:36
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|11:09
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|10:51
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|10:51
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|09:52
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