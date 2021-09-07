Vonovia 23.56 CHF 0.89% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen mit einem Kursziel von 39,40 Euro auf "Buy" belassen. Die Mieteinnahmen des Immobilienkonzerns seien solide gewesen, schrieb Simon Stippig am Mittwoch. Insgesamt sieht er attraktives Wachstum bei aktuell günstiger Aktienbewertung./rob/ag/tih;

