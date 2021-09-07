Vonovia 23.69 CHF 0.81% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Rothäusler wertet den Quartalsbericht neutral. Die erste Prognose für den bereinigten Gewinn im Geschäftsjahr 2026 entspreche den Erwartungen, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET



