Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
60.30CHF
0.06CHF
0.10 %
07.09.2021
SWX
06.11.2025 12:27:57
Vonovia SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Rothäusler wertet den Quartalsbericht neutral. Die erste Prognose für den bereinigten Gewinn im Geschäftsjahr 2026 entspreche den Erwartungen, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Hold
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
25.25 €
|
Abst. Kursziel*:
18.81%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
25.43 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.97%
|
Analyst Name::
Thomas Rothäusler
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vonovia SE
|
05.11.25
|Vonovia bestätigt Jahresziele und Ausblick für 2026 - Neue Anleihen platziert - Aktie tiefer (finanzen.ch)
|
05.11.25
|Vonovia platziert Anleihen mit Gesamtvolumen von 2,25 Mrd EUR (Dow Jones)
|
05.11.25
|Vonovia SE-Analyse: Vonovia SE-Aktie von UBS AG mit Buy bewertet (finanzen.ch)
|
05.11.25
|Vonovia will auch 2026 operativ mehr verdienen - Aktie verliert (AWP)
|
05.11.25
|Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Vonovia SE-Aktie mit Buy (finanzen.ch)
|
05.11.25