Top News
Aktien der Deutschen Börse und NASDAQ rutschen ab - EU-Kommission startet Ermittlungen
Ausblick: Daimler Truck stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: HENSOLDT informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Fielmann-Aktie steigt: Umsatzsprung - "auf Kurs"
Clariant-Aktie tiefer: Joint Venturde mit Fuhua für halogenfreie Flammschutzmittel gegründet
60.30
CHF
0.06
CHF
0.10 %
07.09.2021
SWX
06.11.2025 12:27:57

Vonovia SE Hold

Vonovia
23.69 CHF 0.81%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Rothäusler wertet den Quartalsbericht neutral. Die erste Prognose für den bereinigten Gewinn im Geschäftsjahr 2026 entspreche den Erwartungen, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vonovia SE Hold
Unternehmen:
Vonovia SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
25.25 € 		Abst. Kursziel*:
18.81%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
25.43 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.97%
Analyst Name::
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

