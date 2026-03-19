Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
20.12CHF
-1.68CHF
-7.71 %
13:54:10
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
19.03.2026 12:19:40
Vonovia SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 36,60 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für 2025 und der kurzfristige Ausblick lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Jonathan Kownator am Donnerstag. Die Schuldenabbaupläne des Immobilienkonzerns dürften gut ankommen, wie auch die klarere Dividendenpolitik./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
36.60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22.27 €
|
Abst. Kursziel*:
64.35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22.14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
65.31%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vonovia SE
|
12:26
|XETRA-Handel LUS-DAX fällt mittags zurück (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: DAX gibt am Donnerstagmittag nach (finanzen.ch)
|
11:52
|Vonovia SE-Analyse: Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet (finanzen.ch)
|
11:49
|Analyse: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Vonovia SE-Aktie (finanzen.ch)
|
11:10
|Vonovia-Aktie trotzdem tiefrot: Starkes Ergebnis nach Verlustjahr - höhere Ausschüttung und klare Wachstumsziele (Dow Jones)
|
09:28
|XETRA-Handel DAX beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:28
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
07:00
|EQS-News: Geschäftsjahr 2025: Starkes Ergebnis und Zuversicht für weitere Geschäftsentwicklung (EQS Group)
Analysen zu Vonovia SE
|12:19
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:00
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:56
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:08
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:00
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:56
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:08
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:00
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:56
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:08
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|03.04.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|06.11.24
|Vonovia Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.24
|Vonovia Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Vonovia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Vonovia Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Vonovia SE
|20.12
|-7.71%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:21
|
Goldman Sachs Group Inc.
LANXESS Neutral
|12:19
|
Goldman Sachs Group Inc.
Vonovia Buy
|12:18
|
Goldman Sachs Group Inc.
RATIONAL Buy
|11:44
|
Bernstein Research
Siemens Energy Outperform
|11:44
|
Bernstein Research
Siemens Outperform
|11:38
|
Bernstein Research
RATIONAL Outperform
|11:34
|
Bernstein Research
Lufthansa Market-Perform