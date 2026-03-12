Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
Vonovia SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vonovia mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Overweight" belassen. Eine eigene Umfrage vor den Jahreszahlen am 19. März habe ergeben, dass der Fokus beim Immobilienkonzern auf neuen Finanzkennziffern und der Verschuldung liege, schrieb Neil Green in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Dass die Aktie seit Ende Februar ihre bis dahin aufgelaufenen Jahresgewinne abgegeben habe und nun mit einem Abschlag gehandelt werde, belege ihre anhaltende Sensibilität für das Zinsumfeld. Mit Blick auf die Unternehmensziele bleibe ein hohes Maß an Unsicherheit./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Vonovia SE Overweight
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
24.10 €
|
Abst. Kursziel*:
49.38%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
24.06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49.63%
|
Analyst Name::
Neil Green
|
KGV*:
-
Analysen zu Vonovia SE
|06:12
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
