Schwache Performance in Frankfurt: So performt der DAX aktuell

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 2.50 Prozent schwächer bei 22’914.28 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2.026 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1.45 Prozent auf 23’160.58 Punkte an der Kurstafel, nach 23’502.25 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 22’759.42 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23’180.14 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der DAX bereits um 2.41 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.02.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25’043.57 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 19.12.2025, den Stand von 24’288.40 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 19.03.2025, einen Stand von 23’288.06 Punkten auf.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 6.62 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25’507.79 Punkten. Bei 22’759.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell RWE (+ 0.00 Prozent auf 57.96 EUR), Deutsche Börse (-0.32 Prozent auf 248.10 EUR), Deutsche Telekom (-0.40 Prozent auf 32.41 EUR), Brenntag SE (-0.47 Prozent auf 48.62 EUR) und Hannover Rück (-0.60 Prozent auf 265.80 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Vonovia SE (-10.00 Prozent auf 22.13 EUR), Infineon (-5.62 Prozent auf 37.73 EUR), Continental (-5.47 Prozent auf 58.42 EUR), MTU Aero Engines (-5.23 Prozent auf 317.00 EUR) und Commerzbank (-4.99 Prozent auf 31.24 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Vonovia SE-Aktie aufweisen. 16’084’979 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 188.490 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch