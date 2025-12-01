Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
Vonovia SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vonovia von 30 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Rothäusler setzt in seinem am Montag veröffentlichten Branchenausblick auch 2026 eher auf Unternehmen, die sich auf Gewerbeimmobilien spezialisieren als jene mit Schwerpunkt Wohnimmobilien. Dabei geht er von der prognostizierten Wirtschaftserholung aus sowie steigenden Erwartungen an die Langfristzinsen. Seine Favoriten heißen Merlin, Gecina und CTP./ag/mne;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Vonovia SE Hold

Unternehmen:
Vonovia SE

Analyst:
Deutsche Bank AG

Kursziel:
28.00 €

Rating jetzt:
Hold

Kurs*:
26.00 €

Abst. Kursziel*:
7.69%

Rating update:
Hold

Kurs aktuell:
25.73 €

Abst. Kursziel aktuell:
8.82%

Analyst Name::
Thomas Rothäusler

KGV*:
-
