Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus

Um 15:54 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 1.12 Prozent auf 22’910.50 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 22’767.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23’189.50 Punkten lag.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.02.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25’007.00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 19.12.2025, bei 24’288.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.03.2025, lag der LUS-DAX noch bei 23’323.00 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.74 Prozent. Bei 25’509.50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 22’767.00 Punkten.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell RWE (+ 0.00 Prozent auf 57.96 EUR), Deutsche Börse (-0.32 Prozent auf 248.10 EUR), Deutsche Telekom (-0.40 Prozent auf 32.41 EUR), Brenntag SE (-0.47 Prozent auf 48.62 EUR) und Hannover Rück (-0.60 Prozent auf 265.80 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Vonovia SE (-10.00 Prozent auf 22.13 EUR), Infineon (-5.62 Prozent auf 37.73 EUR), Continental (-5.47 Prozent auf 58.42 EUR), MTU Aero Engines (-5.23 Prozent auf 317.00 EUR) und Commerzbank (-4.99 Prozent auf 31.24 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Vonovia SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 16’084’979 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 188.490 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 7.18 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch