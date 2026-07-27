Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
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27.07.2026 15:02:00
Porsche-Aktie in Rot: Sportwagenbauer streicht 5'000 weitere Stellen in Stuttgart
Porsche baut in der Region Stuttgart 5'000 Jobs ab - im Gegenzug gilt die Beschäftigungssicherung nun bis Ende 2035.
Das Paket sieht eine Standortsicherung bis 2035 vor, womit betriebsbetriebsbedingte Kündigungen in diesem Zeitraum ausgeschlossen sind. In die beiden Standorte will Porsche insgesamt 2,1 Milliarden Euro investieren.
Um diese Investitionen zu ermöglichen, haben die Parteien ein Massnahmenpaket vereinbart, womit die Personalkosten deutlich sinken sollen. Unter anderem werden Teile der Tariferhöhungen teilweise einbehalten und Einmalzahlungen reduziert. Auch gelten geänderte Rahmenbedingungen für Pausen sowie Taktzeiten in Produktionsbereichen.
Überdies will Porsche 5'000 Stellen bis 2035 abbauen. Das soll über natürliche Fluktuation, demografische Effekte, Erweiterung des Sonderprogramms Altersteilzeit und freiwillige Aufhebungsverträge erfolgen. Porsche hatte bereits angekündigt, bis 2029 rund 3'900 Stellen abzubauen.
"Mit dem Zukunftspaket legen wir das Fundament unserer Strategie Sportwagenschmiede 35", sagte Porsche-Chef Michael Leiters. "Nur wenn wir unsere Ziele erreichen und wirtschaftlich erfolgreich sind, können wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch die nötige Sicherheit geben."
Via XETRA zeigt sich das Papier zeitweise mit einem Minus von 0,34 Prozent bei 43,59 Euro.
DOW JONES / AWP international
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