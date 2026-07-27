DHL Group Aktie 10801506 / US25157Y2028
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27.07.2026 15:01:41
DHL-Aktie zieht an: Deutsche Post-Tochter übernimmt Venipak und stärkt Baltikum-Geschäft
DHL verstärkt mit der Übernahme des litauischen Unternehmens Venipak seine Präsenz im Baltikum.
Finanzielle Details der Transaktion wurden einer Unternehmenssprecherin zufolge nicht veröffentlicht.
Venipak gehört den Angaben zufolge mit 800 Paketstationen zu den grössten unabhängigen Paketdienstleistern im Baltikum und biete DHL ein leistungsfähiges nationales Zustellnetz in der Region. Mit 1.000 Beschäftigten und 350 unabhängigen Kurieren erwirtschaftete Venipak 2025 einen Umsatz von rund 86 Millionen Euro und ein EBITDA von 12,4 Millionen. Im laufenden Jahr soll der Umsatz auf 100 Millionen Euro steigen, das EBITDA auf 14 Millionen.
In den kommenden Jahren plant DHL Investitionen in die Belegschaft von Venipak, den Ausbau des Paketstationsnetzes, den Ausbau der Sortierkapazitäten an zentralen Standorten sowie die Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur.
Via XETRA steigt die DHL-Aktie zeitweise um 1,05 Prozent auf 57,64 Euro.
Von Ulrike Dauer
DOW JONES
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