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Boeing Aktie 913253 / US0970231058

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27.07.2026 13:21:56

Boeing Buy

Boeing
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Mit 180 Flugzeug-Bestellungen auf der Luftfahrtmesse Farnborough habe der US-Flugzeugbauer die 154 Bestellungen des Konkurrenten Airbus übertroffen, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei den Schmalrumpf-Fliegern sei Boeing mit 108 Bestellungen aber hinter Airbus (134) zurückgeblieben./rob/edh/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 17:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
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