Microsoft-Aktie vor den Zahlen: Diese eine Frage beschäftigt Anleger besonders

Microsoft legt am Mittwoch Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vor

Anleger achten weniger auf den Gewinn als auf die Investitionsplanung

Alphabets Kursrutsch nach den eigenen Zahlen dient als Warnsignal

Für Microsoft-Anleger steht in dieser Woche ein wichtiger Termin auf der Agenda: Das Techunternehmen wird am Mittwoch seine Bücher öffnen und die Zahlen zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorlegen. Neben der operativen Entwicklung steht für Investoren mit Blick auf das Zahlenwerk eine Frage besonders im Fokus: Zahlt sich die gigantische Investition in künstliche Intelligenz schnell genug aus?

Analysten erwarten einen Gewinn je Aktie von rund 4,21 bis 4,24 US-Dollar bei einem Umsatz von etwa 87,6 Milliarden US-Dollar, beides deutlich über dem Vorjahreswert. Wie wenig ein Umsatz- und Gewinnplus allein zählt, zeigte erst vergangene Woche der Rivale Alphabet: Dessen Aktie rutschte trotz eines um 82 Prozent gewachsenen Cloud-Geschäfts nach der Bilanzvorlage kräftig ab, weil der Konzern zugleich die Investitionsplanung anhob.

Die entscheidende Zahl heisst Investitionsausblick

Bei Microsoft dürfte es ähnlich laufen: Wichtiger als der Gewinn ist die Prognose für die Investitionsausgaben im kommenden Geschäftsjahr 2027. Analysten rechnen mit einem Anstieg von 20 bis 30 Prozent, was einer Summe von rund 220 Milliarden US-Dollar entspräche, nach bereits 190 Milliarden US-Dollar im laufenden Jahr. Beim Wachstum der Cloud-Sparte Azure erwartet der Markt weiterhin 30 bis 40 Prozent, nachdem die Sparte im vorigen Quartal bereits um 40 Prozent zugelegt hatte, mehr als der Amazon-Dienst AWS mit 28 Prozent.

Kurs der Microsoft-Aktie und Geschäft laufen auseinander

Die Kluft zwischen operativem Geschäft und Kursverlauf ist bereits jetzt beträchtlich: Die Microsoft-Aktie hat seit Jahresbeginn rund 21 Prozent an Wert verloren und ist damit der schwächste Wert unter den grossen US-Technologiekonzernen, obwohl ein Grossteil der Analysten weiterhin zum Kauf rät. Auf TipRanks haben 36 von 37 Experten ein Buy-Rating vergeben, der durchschnittliche Konsens liegt bei 555,73 US-Dollar und damit rund 46 Prozent über dem aktuellen Kurs. Grund für die Skepsis der Anleger ist der sinkende freie Cashflow, der im dritten Quartal um 22 Prozent zurückging, weil die hohen Investitionen zunehmend über Abschreibungen das Ergebnis belasten.

Ein Wettlauf mit Amazon um Kapital

Microsoft steht damit nicht allein: Zusammen mit dem Techkonzern Amazon, der am Donnerstag seine Bücher öffnen wird, investieren beide Konzerne laut "Fortune" zusammen rund 400 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr in den Ausbau von Rechenzentren. Luke Rahbari, CEO von Equity Armor Investments, der beide Aktien in mehreren Portfolios hält, erklärte gegenüber "Fortune", dass sich selbst die Beschaffung und Zuweisung von Kapital zu einem gnadenlosen Wettbewerb entwickelt habe. "Wer das Geld kontrolliert, bestimmt die Gewinner", wird der Experte zitiert. Man müsse so viel Kapital wie möglich an sich binden, damit den anderen Akteuren weniger Mittel zur Verfügung stehen, betont er.

Ob Microsoft am Mittwoch die gleiche Kursreaktion erlebt wie Alphabet in der Vorwoche, dürfte davon abhängen, wie überzeugend das Management das Verhältnis von Azure-Wachstum zu Investitionsausgaben für 2027 erklären kann. Die Zahlen fallen zudem in dieselbe Woche wie die Sitzung der US-Notenbank, was die Reaktion an den Märkten zusätzlich beeinflussen könnte.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

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