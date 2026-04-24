Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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Volvo AB (B) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volvo nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzung um 4 Prozent übertroffen, schrieb Nick Housden am Freitag. Auch der Auftragseingang für Lastwagen habe positiv überrascht. Dazu habe Volvo die Erwartungen für den europäischen und brasilianischen Markt ein wenig angehoben./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Sector Perform
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
360.00 SEK
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
317.20 SEK
|
Abst. Kursziel*:
13.49%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
317.20 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.49%
|
Analyst Name::
Nick Housden
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volvo AB (B)
|
23.04.26
|Ausblick: Volvo (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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20.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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13.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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10.04.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite verbucht zum Ende des Freitagshandels Gewinne (finanzen.ch)
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10.04.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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10.04.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite im Aufwind (finanzen.ch)
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09.04.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.ch)
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09.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Volvo (B) Aktionären eine Freude (finanzen.ch)
Analysen zu Volvo AB (B)
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