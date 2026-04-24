Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
27.51CHF
3.10CHF
12.69 %
13:18:28
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
24.04.2026 12:08:49
Volvo AB (B) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Volvo nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 385 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller könne eine gute Margenentwicklung und starke Auftragszahlen im Lastwagenbereich vorweisen, schrieb Hemal Bhundia am Freitag./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 06:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
385.00 SEK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
317.20 SEK
|
Abst. Kursziel*:
21.37%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
317.20 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.37%
|
Analyst Name::
Hemal Bhundia
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Volvo AB (B)
|
23.04.26
|Ausblick: Volvo (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
10.04.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite verbucht zum Ende des Freitagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
10.04.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
10.04.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite im Aufwind (finanzen.ch)
|
09.04.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.ch)
|
09.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Volvo (B) Aktionären eine Freude (finanzen.ch)
Analysen zu Volvo AB (B)
|12:08
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|11:43
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|09:34
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:32
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:37
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|11:43
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|09:34
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:32
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:37
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|09:34
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|11:43
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|09:32
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.04.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|16.04.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|31.03.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|27.20
|11.43%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:22
|
RBC Capital Markets
Coca-Cola Outperform
|12:21
|
UBS AG
SAFRAN Neutral
|12:11
|
UBS AG
Rolls-Royce Buy
|12:09
|
RBC Capital Markets
London Stock Exchange Outperform
|12:08
|
UBS AG
Volvo AB Buy
|12:08
|
UBS AG
Eni Buy
|11:58
|
UBS AG
STMicroelectronics Buy