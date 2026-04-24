Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’158 -0.7%  SPI 18’581 -0.7%  Dow 49’310 -0.4%  DAX 24’086 -0.3%  Euro 0.9201 0.2%  EStoxx50 5’870 -0.4%  Gold 4’696 0.0%  Bitcoin 61’425 -0.2%  Dollar 0.7858 0.0%  Öl 106.1 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Roche149905998Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526Adecco1213860
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities
UBS-Aktie unbewegt: Fitch sieht regulatorische Unsicherheit
Novartis-Aktie gibt trotzdem ab: WHO-Prequalifizierung für Coartem Baby - positive CHMP-Stellungnahme zu Itvisma bei SMA
BACHEM-Aktie in Rot: Neues Werk in Bubendorf eröffnet
Holcim-Aktie dennoch höher: Umsatz und Gewinn rückläufig
Suche...
eToro entdecken

Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

27.51
CHF
3.10
CHF
12.69 %
13:18:28
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.04.2026 12:08:49

Volvo AB (B) Buy

Volvo AB
27.51 CHF 12.69%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Volvo nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 385 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller könne eine gute Margenentwicklung und starke Auftragszahlen im Lastwagenbereich vorweisen, schrieb Hemal Bhundia am Freitag./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 06:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
385.00 SEK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
317.20 SEK 		Abst. Kursziel*:
21.37%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
317.20 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
21.37%
Analyst Name::
Hemal Bhundia 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volvo AB (B)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Volvo AB (B)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:08 Volvo AB Buy UBS AG
11:43 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
09:34 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:32 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
08:37 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen