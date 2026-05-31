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Analysen des Monats 31.05.2026 22:30:38

Analysten sehen bei Amazon-Aktie Potenzial

Analysten sehen bei Amazon-Aktie Potenzial

Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der Amazon-Aktie überprüft.

Amazon
212.59 CHF 0.22%
Kaufen Verkaufen

Im Mai 2026 haben 14 Experten die Amazon-Aktie analysiert.

14 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 322,07 USD, was einem Anstieg von 51,43 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Amazon-Aktie von 270,64 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG333,00 USD23,0427.05.2026
DZ BANK320,00 USD18,2404.05.2026
Jefferies & Company Inc.320,00 USD18,2404.05.2026

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7517 10.90 155880415
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Short 17.0142 2.12 156221040
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.44 48959732
Long 10 -9.36 152897146
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: pianodiaphragm / Shutterstock.com
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