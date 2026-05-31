Analysten sehen bei Amazon-Aktie Potenzial

Im Mai 2026 haben 14 Experten die Amazon-Aktie analysiert.

14 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 322,07 USD, was einem Anstieg von 51,43 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Amazon-Aktie von 270,64 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 333,00 USD 23,04 27.05.2026 DZ BANK 320,00 USD 18,24 04.05.2026 Jefferies & Company Inc. 320,00 USD 18,24 04.05.2026

Redaktion finanzen.ch