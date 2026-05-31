Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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31.05.2026 22:30:38
Analysten sehen bei Amazon-Aktie Potenzial
Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der Amazon-Aktie überprüft.
Im Mai 2026 haben 14 Experten die Amazon-Aktie analysiert.
14 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 322,07 USD, was einem Anstieg von 51,43 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Amazon-Aktie von 270,64 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|333,00 USD
|23,04
|27.05.2026
|DZ BANK
|320,00 USD
|18,24
|04.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|320,00 USD
|18,24
|04.05.2026
Redaktion finanzen.ch
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