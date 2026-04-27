Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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27.04.2026 12:06:13
Volvo AB (B) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die B-Aktien des Lkw-Bauers Volvo mit einem Kursziel von 385 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Die Schweden hätten im unsicheren Umfeld solide abgeliefert, schrieb Hemal Bhundia am Freitagabend. Hinsichtlich der Profitabilität sei im ersten Quartal wohl der Tiefpunkt erreicht worden./rob/ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 17:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
385.00 SEK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
322.10 SEK
|
Abst. Kursziel*:
19.53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
322.10 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.53%
|
Analyst Name::
Hemal Bhundia
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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