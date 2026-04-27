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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die B-Aktien des Lkw-Bauers Volvo mit einem Kursziel von 385 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Die Schweden hätten im unsicheren Umfeld solide abgeliefert, schrieb Hemal Bhundia am Freitagabend. Hinsichtlich der Profitabilität sei im ersten Quartal wohl der Tiefpunkt erreicht worden./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 17:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.