NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Volvo B-Aktien nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 290 schwedischen Kronen auf "Market-Perform" belassen. Unter Anlegern seien die Schweden die defensive Variante unter den europäischen Nutzfahrzeugbauern, schrieb Harry Martin am Montagabend. Das Übertreffen der Konsensprognose im ersten Quartal bestätige diese Ansicht. Die Bewertung spiegele all das aber schon wider./rob/tih/ag;