Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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Volvo AB (B) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Volvo B-Aktien nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 290 schwedischen Kronen auf "Market-Perform" belassen. Unter Anlegern seien die Schweden die defensive Variante unter den europäischen Nutzfahrzeugbauern, schrieb Harry Martin am Montagabend. Das Übertreffen der Konsensprognose im ersten Quartal bestätige diese Ansicht. Die Bewertung spiegele all das aber schon wider./rob/tih/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Market-Perform
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Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
290.00 SEK
|
Rating jetzt:
Market-Perform
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Kurs*:
319.50 SEK
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Abst. Kursziel*:
-9.23%
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Rating update:
Market-Perform
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Kurs aktuell:
319.50 SEK
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Abst. Kursziel aktuell:
-9.23%
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Analyst Name::
Harry Martin
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KGV*:
-
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