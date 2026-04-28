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Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

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28.04.2026 07:44:56

Volvo AB (B) Market-Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Volvo B-Aktien nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 290 schwedischen Kronen auf "Market-Perform" belassen. Unter Anlegern seien die Schweden die defensive Variante unter den europäischen Nutzfahrzeugbauern, schrieb Harry Martin am Montagabend. Das Übertreffen der Konsensprognose im ersten Quartal bestätige diese Ansicht. Die Bewertung spiegele all das aber schon wider./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 17:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Volvo AB (B) Market-Perform
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