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Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

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27.05.2026 07:31:51

Volvo AB (B) Buy

Volvo AB
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volvo von 396 auf 395 schwedischen Kronen reduziert, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Daniela Costa passte ihre Schätzungen für Europas Lkw-Konzerne am Dienstag an die Resultate aus der Berichtssaison an. Jüngste Daten sprächen für anhaltende Belebung im zweiten Quartal, schrieb sie./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 11:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
395.00 SEK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
30.09 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
320.60 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Daniela Costa 		KGV*:
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30.04.26 Volvo AB Buy Goldman Sachs Group Inc.
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