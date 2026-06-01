Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Volvo AB (B) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volvo auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 290 schwedischen Kronen belassen. Vom Kapitalmarkttag des Nutzfahrzeug- und Baumaschinenherstellers am 10. Juni erwarte er wie üblich keine detaillierten Finanzprognosen, schrieb Harry Martin in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Veranstaltung. Das Management dürfte sich dazu äußern, wie es seine Margen strukturell gesteigert habe und wo es noch Chancen für ein weiteres Wachstum sehe./rob/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Market-Perform
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
290.00 SEK
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
30.03 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
327.20 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volvo AB (B)
Analysen zu Volvo AB (B)
|10:56
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|27.05.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.05.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:56
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|27.05.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.05.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|10:56
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|20.05.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|27.04.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|27.63
|1.58%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:13
|
Deutsche Bank AG
K+S Sell
|10:56
|
Bernstein Research
Volvo AB Market-Perform
|10:53
|
Bernstein Research
International Consolidated Airlines Outperform
|10:25
|
UBS AG
STMicroelectronics Buy
|10:16
|
UBS AG
Inditex Buy
|10:02
|
RBC Capital Markets
Daimler Truck Outperform
|09:16
|
Goldman Sachs Group Inc.
Inditex Buy