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Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

27.63
CHF
0.43
CHF
1.58 %
09:00:12
BRXC
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03.06.2026 10:56:51

Volvo AB (B) Market-Perform

Volvo AB
27.62 CHF 1.58%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volvo auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 290 schwedischen Kronen belassen. Vom Kapitalmarkttag des Nutzfahrzeug- und Baumaschinenherstellers am 10. Juni erwarte er wie üblich keine detaillierten Finanzprognosen, schrieb Harry Martin in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Veranstaltung. Das Management dürfte sich dazu äußern, wie es seine Margen strukturell gesteigert habe und wo es noch Chancen für ein weiteres Wachstum sehe./rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 23:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 05:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Volvo AB (B) Market-Perform
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
290.00 SEK
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
30.03 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
327.20 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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