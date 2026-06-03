Verluste in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel in der Verlustzone

Am Mittwoch notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 0.89 Prozent schwächer bei 26’853.98 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.004 Prozent auf 27’092.84 Punkte an der Kurstafel, nach 27’093.90 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 27’130.88 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’769.16 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.366 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 25’114.44 Punkten auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 03.03.2026, bei 22’516.69 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 03.06.2025, einen Stand von 19’398.96 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 15.57 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27’190.21 Punkte. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Neurocrine Biosciences (+ 6.63 Prozent auf 165.11 USD), Exelixis (+ 6.30 Prozent auf 51.60 USD), Methode Electronics (+ 5.60 Prozent auf 13.20 USD), TTM Technologies (+ 5.56 Prozent auf 189.60 USD) und Volvo (B) (+ 5.03 Prozent auf 34.87 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil PetMed Express (-16.43 Prozent auf 1.78 USD), Americas Car-Mart (-11.63 Prozent auf 7.37 USD), American Superconductor (-8.79 Prozent auf 46.67 USD), Mind CTI (-8.11 Prozent auf 0.92 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (-7.77 Prozent auf 4.33 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 39’671’288 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.673 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. Im Index weist die SIGA Technologies-Aktie mit 13.89 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch