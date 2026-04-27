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Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

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27.04.2026 09:37:39

Volvo AB (B) Hold

Volvo AB
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 321 schwedischen Kronen auf "Hold" belassen. Das erste Quartal sei solide gewesen und der Tenor beruhigend, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zum Zwischenbericht./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 08:11 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Volvo AB (B) Hold
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
321.00 SEK
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
322.10 SEK 		Abst. Kursziel*:
-0.34%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
322.10 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.34%
Analyst Name::
Nicolai Kempf 		KGV*:
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