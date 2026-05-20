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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volvo auf "Hold" mit einem Kursziel von 321 schwedischen Kronen belassen. Vom Kapitalmarkttag der Schweden am 10. Juni erwartet Analyst Nicolai Kempf ein umfassendes Geschäftsupdate der Schweden, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick schrieb. Zudem dürften sie ihre gestiegene Stabilität hervorheben./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 08:07 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.