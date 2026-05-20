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20.05.2026 11:25:28
Volvo AB (B) Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volvo auf "Hold" mit einem Kursziel von 321 schwedischen Kronen belassen. Vom Kapitalmarkttag der Schweden am 10. Juni erwartet Analyst Nicolai Kempf ein umfassendes Geschäftsupdate der Schweden, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick schrieb. Zudem dürften sie ihre gestiegene Stabilität hervorheben./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Hold
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
321.00 SEK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
28.24 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
312.80 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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