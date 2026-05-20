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Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

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20.05.2026 11:25:28

Volvo AB (B) Hold

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volvo auf "Hold" mit einem Kursziel von 321 schwedischen Kronen belassen. Vom Kapitalmarkttag der Schweden am 10. Juni erwartet Analyst Nicolai Kempf ein umfassendes Geschäftsupdate der Schweden, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick schrieb. Zudem dürften sie ihre gestiegene Stabilität hervorheben./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Volvo AB (B) Hold
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
321.00 SEK
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
28.24 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
312.80 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Nicolai Kempf 		KGV*:
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