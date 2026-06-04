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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

799.70
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40.00
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04.06.2026
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04.06.2026 21:43:44

Adyen BV Parts Sociales Buy

Adyen B.V. Parts Sociales
791.79 CHF -1.67%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach einem Treffen unter anderem mit dem Finanzchef Ethan Tandowsky auf "Buy" mit einem Kursziel von 1.166 Euro belassen. Hannes Leitner sprach mit dem Manager unter anderem über dessen bevorstehenden Abschied, den Zukauf von Talon.One, Stablecoins und agentischen Handel. Wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, sieht er 2026 ein gewisses Risiko wegen eines möglichen Rückgangs der Konsumausgaben. Die operative Dynamik des Zahlungsabwicklers bleibe aber weiterhin solide./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 14:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 14:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
1’166.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
897.60 € 		Abst. Kursziel*:
29.90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
899.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.61%
Analyst Name::
Hannes Leitner 		KGV*:
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04.06.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
29.05.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
27.05.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
13.05.26 Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen DZ BANK
07.05.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
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