Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
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Adyen BV Parts Sociales Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach einem Treffen unter anderem mit dem Finanzchef Ethan Tandowsky auf "Buy" mit einem Kursziel von 1.166 Euro belassen. Hannes Leitner sprach mit dem Manager unter anderem über dessen bevorstehenden Abschied, den Zukauf von Talon.One, Stablecoins und agentischen Handel. Wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, sieht er 2026 ein gewisses Risiko wegen eines möglichen Rückgangs der Konsumausgaben. Die operative Dynamik des Zahlungsabwicklers bleibe aber weiterhin solide./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1’166.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
897.60 €
|
Abst. Kursziel*:
29.90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
899.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.61%
|
Analyst Name::
Hannes Leitner
|
KGV*:
-
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