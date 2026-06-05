Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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05.06.2026 08:04:00
Die Expertenmeinungen zur Tesla-Aktie im Mai 2026
So schätzten Analysten die Tesla-Aktie im letzten Monat ein.
Die Tesla-Aktie wurde im Mai 2026 von 2 Experten analysiert.
2 Experten empfehlen das Halten der Tesla-Aktie.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 360,00 USD für die Tesla-Aktie, was einem Abschlag von 75,79 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 435,79 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|360,00 USD
|-17,39
|19.05.2026
|Barclays Capital
|360,00 USD
|-17,39
|13.05.2026
Redaktion finanzen.ch
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