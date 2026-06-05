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Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

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Aktie im Fokus 05.06.2026 08:04:00

Die Expertenmeinungen zur Tesla-Aktie im Mai 2026

Die Expertenmeinungen zur Tesla-Aktie im Mai 2026

So schätzten Analysten die Tesla-Aktie im letzten Monat ein.

Tesla
330.43 CHF -2.74%
Kaufen Verkaufen

Die Tesla-Aktie wurde im Mai 2026 von 2 Experten analysiert.

2 Experten empfehlen das Halten der Tesla-Aktie.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 360,00 USD für die Tesla-Aktie, was einem Abschlag von 75,79 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 435,79 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital360,00 USD-17,3919.05.2026
Barclays Capital360,00 USD-17,3913.05.2026

Redaktion finanzen.ch

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