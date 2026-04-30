Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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30.04.2026 13:08:58
Volvo AB (B) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volvo von 364 auf 396 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa erhöhte am Mittwochabend ihre Schätzungen für den Lkw-Hersteller und verlagerte ihre Bewertungsbasis weiter in die Zukunft./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
396.00 SEK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
318.20 SEK
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Abst. Kursziel*:
24.45%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
318.20 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.45%
|
Analyst Name::
Daniela Costa
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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