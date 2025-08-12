|Kurse + Charts + Realtime
Volvo AB (B) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volvo mit einem Kursziel von 320 schwedischen Kronen auf "Outperform" belassen. Seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die europäischen Investitionsgüterhersteller seien seit Jahresbeginn gesunken, da die US-Zölle für neue Unsicherheiten hinsichtlich der Geschäftsaussichten sowie eine weitere Verzögerung der zyklischen Erholung sorgten, schrieb Mark Fielding in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Nach der Erholung vor allem der großen Unternehmenstitel im zweiten Quartal sei er deshalb für den Sektor nun etwas neutraler gestimmt. Titel wie Schneider Electric, Alfa Laval, Metso, Daimler Truck, Weir und Vesuvius seien aber immer noch attraktiv./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Outperform
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
320.00 SEK
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
288.50 SEK
|
Abst. Kursziel*:
10.92%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
288.50 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.92%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volvo AB (B)
Analysen zu Volvo AB (B)
|10:02
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|19.08.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|10:02
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|19.08.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
