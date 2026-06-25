Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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Volvo AB (B) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Volvo von 290 auf 320 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die derzeitige Phase starker Lkw-Bestellungen in Nordamerika halte länger an als ursprünglich von ihm gedacht, schrieb Harry Martin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es wirke daher so, als ob dies an fundamentaler Stärke liege und nicht an Vorzieheffekten. Der Experte wird deshalb etwas optimistischer für den Markt in Nordamerika./tih/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 05:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Market-Perform
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Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
320.00 SEK
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Rating jetzt:
Market-Perform
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Kurs*:
28.77 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Market-Perform
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Kurs aktuell:
318.20 SEK
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Harry Martin
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KGV*:
-