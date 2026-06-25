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Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

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25.06.2026 14:32:08

Volvo AB (B) Buy

Volvo AB
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Volvo B-Aktien vor Zahlen von 387 auf 395 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Hemal Bhundia geht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einer soliden Entwicklung der Lkw-Auftragseingänge aus. Er sieht diese fünf Prozent über den Markterwartungen, angetrieben von Nordamerika und Europa./rob/tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 13:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Hemal Bhundia 		KGV*:
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