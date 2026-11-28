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Am 27.11.2025 war Hedera 0.1472 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in HBAR investiert hätte, befänden sich nun 6’793.00 Hedera in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 365.55 USD, da sich der Wert eines Coins am 27.11.2026 auf 0.053812 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 63.45 Prozent eingebüsst.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 24.11.2026 erreicht und liegt bei 0.050233 USD. Am 03.12.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.1463 USD.

Redaktion Finanzen.net