|Krypto-Invest im Fokus
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28.11.2026 19:43:09
Wie viel Verlust eine Toncoin-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Bei einem frühen Investment in Toncoin hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
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Gestern vor 1 Jahr notierte Toncoin bei 1.635 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in TON investiert hätte, hätte er nun 61.16 Toncoin im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 27.11.2026 bei einem TON-USD-Kurs von 0.9775 USD 59.78 USD wert gewesen. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 40.22 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0.9398 USD und wurde am 24.11.2026 erreicht. Am 07.05.2026 erreichte Toncoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 2.710 USD.
Redaktion Finanzen.net
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