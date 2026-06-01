Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
80.30CHF
1.80CHF
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08.06.2026 12:25:50
Volkswagen (VW) vz Neutral
Volkswagen
80.78 CHF -0.51%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Jose Asumendi warf am Montag einen frühen Blick auf den Quartalsbericht am 24. Juli. Er sieht gute Chancen für die Wolfsburger, bei der Konzernmarge über der Range zwischen 4,0 und 5,5 Prozent zu landen. Der Juni sei allerdings der wichtigste Monat./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 03:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 03:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 03:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
87.86 €
|
Abst. Kursziel*:
25.20%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
88.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.00%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
12:26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
05.06.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.ch)
|
05.06.26
|Schwache Performance in Europa: So steht der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.ch)
|
05.06.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 sackt am Freitagmittag ab (finanzen.ch)
|
05.06.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 fällt zum Start (finanzen.ch)
|
04.06.26
|Optimismus in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.ch)
|
04.06.26
|Freundlicher Handel: So performt der Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|12:25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.05.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.05.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.05.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|12:25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.05.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|80.62
|2.70%
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|12:35
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|12:33
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|12:30
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|12:26
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