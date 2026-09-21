Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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21.09.2026 11:58:44
Analyse: Buy-Bewertung für Volkswagen (VW) vz-Aktie von Jefferies & Company Inc.
Jefferies & Company Inc.-Analyst Philippe Houchois hat sich intensiv mit dem Volkswagen (VW) vz-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.
Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Das neue operative Margenziel (Ebit) entspreche einem Ebit 12 Milliarden Euro unter der Mitte der bisherigen Zielspanne, schrieb Philippe Houchois am Freitag. Die Konsensschätzungen hätten das Risiko einer operativen Ergebnisenttäuschung insbesondere wegen China aber schon grossteils eingepreist. Der Experte hält die zusätzlichen Milliarden-Abschreibungen für Porsche für die schlimmste Nachricht.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:42 Uhr um 0.9 Prozent auf 75.84 EUR nach. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 58.23 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 475’765 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 21.9 Prozent zu Buche. Volkswagen (VW) vz dürfte die Quartalsergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 19:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 19:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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