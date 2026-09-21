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Experten-Analyse 21.09.2026 11:49:44

Bernstein Research: Market-Perform-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie

Bernstein Research: Market-Perform-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie

Bernstein Research hat eine sorgfältige Analyse der Volkswagen (VW) vz-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Volkswagen
71.34 CHF -3.35%
Kaufen Verkaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volkswagen (VW) auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. "Der Schmerz geht weiter", überschrieb Stephen Reitman seinen am Montag vorliegenden Kommentar zur Gewinnwarnung. Der 18. September sei nicht gerade ein Glückstag für die VW-Anleger. Denn vor elf Jahren an diesem Tag sei die US-Klage wegen des Diesel-Skandals bekannt geworden, der VW seitdem mehr als 32 Milliarden Euro gekostet habe. Noch längeren Einfluss hätten aber einige darauf folgende, verheerende Fehlentscheidungen innerhalb des Konzerns gehabt. Als Zyniker könnte man sagen, dass die massive Gewinnwarnung immerhin die Dringlichkeit von Massnahmen wie dem Abbau von 50.000 Stellen deutlicher mache.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der Analyse

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 11:33 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0.8 Prozent auf 75.90 EUR abwärts. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 31.75 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 468’202 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 21.8 Prozent abwärts. Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2026 / 23:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 04:01 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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