Volkswagen (VW) vz-Aktie: Neutral-Bewertung durch UBS AG

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen (VW) auf "Neutral" belassen. Die Papiere des Sportwagenbauers Porsche AG bleiben nach Unternehmensbesuchen, Modellpräsentationen und Testfahrten in der Branche der Top-Favorit von Analyst Patrick Hummel, wie er am Montag schrieb. Daneben empfiehlt er noch Continental und Sixt zum Kauf. Grundsätzlich ist er optimistischer für Zulieferer als für Autokonzerne, und dabei vor allem für Reifenhersteller. Bei VW sieht er nach der Gewinnwarnung einen Korrekturbedarf der Markterwartungen im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich.

Aktienanalyse online: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich um 13:12 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1.1 Prozent auf 75.68 EUR ab. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 554’720 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2026 sank die Aktie um 22.0 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:44 / GMT



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