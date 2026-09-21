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Aktuelle Analyse 21.09.2026 11:52:44

Analyse: DZ BANK bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Halten in neuer Analyse

Analyse: DZ BANK bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Halten in neuer Analyse

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem DZ BANK-Analyst Michael Punzet das Volkswagen (VW) vz-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Volkswagen
71.34 CHF -3.35%
Kaufen Verkaufen

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Volkswagen von 75 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die deutlich gesenkte Margenprognose für 2026 "dürfte das Sentiment spürbar belasten und lässt die erwartete Margenverbesserung bis 2030 zunehmend ambitionierter erscheinen", schrieb Michael Punzet in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er habe seine Schätzungen für 2026 spürbar und für die Folgejahre leicht reduziert.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:36 Uhr 0.9 Prozent im Minus bei 75.84 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 470’677 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2026 21.9 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 10:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 10:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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