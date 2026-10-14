Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
63.34CHF
0.72CHF
1.15 %
13:41:38
SWX
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14.10.2026 12:52:50
Volkswagen (VW) vz Buy
Volkswagen
63.86 CHF -0.49%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Telefonkonferenz vor den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Tonalität beim "pre-close call" des Autokonzerns sei angesichts des Drucks in den kommenden Quartalen angemessen nüchtern gewesen, schrieb Philippe Houchois in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/edh/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
120.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
68.40 €
|
Abst. Kursziel*:
75.44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
68.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
76.00%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX klettert mittags (finanzen.ch)
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12:26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: DAX zum Handelsstart stärker (finanzen.ch)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Volkswagen (VW) vz gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
13.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Impulsarmer Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert schlussendlich um seinen Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|12:52
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:52
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:52
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|63.50
|1.41%
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|12:36
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
PUMA Buy
|12:35
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Nike Sell
|12:19
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