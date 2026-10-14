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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

63.34
CHF
0.72
CHF
1.15 %
13:41:38
SWX
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14.10.2026 12:52:50

Volkswagen (VW) vz Buy

Volkswagen
63.86 CHF -0.49%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Telefonkonferenz vor den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Tonalität beim "pre-close call" des Autokonzerns sei angesichts des Drucks in den kommenden Quartalen angemessen nüchtern gewesen, schrieb Philippe Houchois in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/edh/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Mini Futures Hebel
Steigender Volkswagen-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Volkswagen-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
120.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
68.40 € 		Abst. Kursziel*:
75.44%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
68.18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
76.00%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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