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13.08.2026 07:30:14

EQS-News: VINCORION steigert Umsatz und Ergebnis

Vincorion
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EQS-News: Vincorion SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
VINCORION steigert Umsatz und Ergebnis

13.08.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

VINCORION steigert Umsatz und Ergebnis

  • Konzernumsatz stieg um 42,4 % auf 150,2 Mio. Euro (H1 2025: 105,5 Mio. Euro) infolge des erfolgreichen Ramp-ups
  • Auftragseingang mit 330,2 Mio. Euro signifikant über Vorjahreswert von 72,7 Mio. Euro
  • Bereinigtes EBIT wuchs auf 28,4 Mio. Euro (H1 2025: 21,4 Mio. Euro) bei einer bereinigten EBIT-Marge von 18,9 %
  • Gesamtauftragsbestand beläuft sich weiterhin auf 1,2 Mrd. Euro
  • Konzern-Umsatz für 2026 am oberen Ende des Prognosekorridors erwartet

 

Wedel, 13. August 2026. VINCORION SE, ein führender Entwickler und Hersteller von Energie- und Mechatroniklösungen für Verteidigungsplattformen und Luftfahrtsysteme, legt heute die Ergebniszahlen des ersten Halbjahres 2026 vor. In den ersten sechs Monaten 2026 führte VINCORION die positive Umsatzentwicklung fort und steigerte den Umsatz von 105,5 Mio. Euro im Vorjahr um 42,4 % auf 150,2 Mio. Euro. Dazu trug das erfolgreiche zweite Quartal mit 81,2 Mio. Euro bei (Q2 2025: 56,2 Mio. Euro). Durch einen entsprechenden Produktionsausbau konnte die starke Marktnachfrage in den Segmenten Vehicle Systems und Power Systems erfolgreich bedient werden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöhte sich das bereinigte EBIT von 21,4 Mio. Euro auf 28,4 Mio. Euro (Anstieg von 32,8 %). Die bereinigte EBIT-Marge belief sich auf 18,9 %. Nach einem negativen Free Cashflow von 7,1 Mio. Euro im ersten Quartal erzielte VINCORION einen positiven Cashflow von 1,1 Mio. Euro im zweiten Quartal und befindet sich damit im Aufwärtstrend. Der Auftragseingang stieg im ersten Halbjahr erneut signifikant auf 330,2 Mio. Euro und lag damit weit über dem Vorjahreswert von 72,7 Mio. Euro. Der gesamte Auftragsbestand belief sich auf 1,2 Mrd. Euro. Dabei ist ein Grossteil des für 2026 geplanten Umsatzes bereits durch feste Auftragsbestände gedeckt.

„VINCORION ist nach dem erfolgreichen Börsengang am Kapitalmarkt angekommen. Die Nachfrage nach unseren Produkten, Services und massgeschneiderten Lösungen ist unverändert hoch. Besondere Bedeutung haben dabei modulare Energiesysteme und Mechatroniklösungen. Diese garantieren mit ihrer Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen die Verteidigungsfähigkeit im Feld. Aufgrund der momentanen Gesamtlage ist unsere Visibilität überdurchschnittlich hoch und wir sind daher überzeugt, unseren Wachstumskurs erfolgreich fortzusetzen", stellte Kajetan von Mentzingen, CEO der VINCORION SE fest.

Dieter Holst, CFO der VINCORION SE: „Im zweiten Quartal konnten wir an unsere positive Entwicklung des ersten Quartals anknüpfen: Umsatz und Ergebnis sind weiter gestiegen. Besonders wichtig ist für uns, dass wir im zweiten Quartal wieder einen positiven Free Cashflow erzielt haben. Es bleibt unser Ziel, unseren Ramp-up erfolgreich fortzuführen und unseren profitablen Wachstumskurs weiterzuverfolgen. Und dies tun wir mit grosser Zuversicht.“

Segmente Vehicle Systems und Power Systems bleiben Wachstumstreiber

Vehicle Systems

Das Segment Vehicle Systems erhöhte seinen Umsatz im ersten Halbjahr 2026 von 42,4 Mio. Euro um 72,0 % auf 72,6 Mio. Euro und bleibt somit das Segment mit dem stärksten Wachstum. Dazu trug das zweite Quartal 2026 einen konstant hohen Umsatz von 37,2 Mio. Euro bei (Q2 2025: 20,4 Mio. Euro). Diese positive Entwicklung ist vor allem auf die deutlich gestiegene Nachfrage nach Stabilisierungsprodukten, insbesondere Neubestellungen gepanzerter Plattformen in grossem Umfang zurückzuführen.

Power Systems

Im Segment Power Systems kletterte der Umsatz von 32,7 Mio. Euro um 41,1 % auf 46,2 Mio. Euro. Dabei erzielte das Segment im zweiten Quartal einen Umsatz von 25,5 Mio. Euro (Q2 2025: 18,2 Mio. Euro); damit liegen beide Quartale jeweils über dem Vorjahr. Systeme für bodengebundene Luftverteidigung wurden dabei besonders stark nachgefragt. Ausserdem wird VINCORION im Rahmen des EU-geförderten SENTINEL-Projekts eine zentrale Rolle in Deutschlands Industrie übernehmen mit dem Ziel, moderne taktische Energiesysteme zu entwickeln.

Aviation

Das Segment Aviation erzielte im Berichtszeitraum Umsatzerlöse in Höhe von 33,2 Mio. Euro und lag damit leicht über dem Vorjahresumsatz von 32,7 Mio. Euro. Ohne die währungsbedingten Belastungen infolge der Abwertung des US-Dollars wäre das Wachstum noch stärker ausgefallen.

Jahresprognose 2026 für Umsatz am oberen Ende der Bandbreite erwartet

Der Vorstand von VINCORION hatte für das Geschäftsjahr 2026 einen Konzernumsatz von 280 bis 320 Mio. Euro und eine bereinigte EBIT-Marge von 18 % bis 19 % prognostiziert. Mit dem Vorliegen der Halbjahresergebnisse erwartet das Unternehmen den Konzernumsatz am oberen Ende der prognostizierten Bandbreite.

 

Wesentliche Konzernkennzahlen H1 2026

In Millionen € Q2 2026 Q2 2025 H1 2026 H1 2025
Auftragseingang 180,8 33,9 330,2 72,7
Gesamtauftragsbestand n/a n/a 1.205 n/a
Umsatz 81,2 56,2 150,2 105,5
Bereinigtes EBIT 16,0 11,8 28,4 21,4
Bereinigte EBIT-Marge 19,7 % 21,1 % 18,9 % 20,3 %
Free Cashflow 1,1 -4,8 -6,1 -3,2

 

Um 14:00 Uhr (MESZ) führt VINCORION einen Webcast für Analysten und Investoren durch, der live auf der Unternehmens-Website übertragen wird. Bitte registrieren Sie sich hier, um den Webcast zu verfolgen.

 

Weitere Informationen unter: https://ir.vincorion.com/de
 

Über VINCORION SE

VINCORION SE ist ein führender Entwickler und Hersteller von Energie- und Mechatroniklösungen für Verteidigungsplattformen und Luftfahrtsysteme mit Fokus auf innovative Energiesysteme, darunter Generatoren, elektrische Motoren und Antriebe, Aggregate, Leistungselektronik und hybride Energiesysteme. Als Partner der Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie entwickelt und fertigt VINCORION aus einem intensiven Dialog mit den Kunden massgeschneiderte Lösungen für deren spezifischen Anforderungen. Ein leistungsfähiger Kundendienst bietet Betreuung und Service für die Nutzung eigener und Produkte dritter Hersteller während des gesamten Produktlebenszyklus.

Mit rund 900 Vollzeitbeschäftigten an Standorten in Deutschland und den USA erwirtschaftete VINCORION 2025 rund 240 Millionen Euro Umsatz.

Weitere Informationen und aktuelle News finden Sie unter sowie auf LinkedIn.

 

Kontakt Presse

Frederike Gasa

Head of Communications & Marketing

E-Mail: media@vincorion.com

 

Kontakt Investoren

Felix Zander

Head of Investor Relations

E-Mail: felix.zander@vincorion.com

 

VINCORION SE

Feldstrasse 155

22880 Wedel, Deutschland


13.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: VINCORION SE
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Telefon: +49 4103 60-0
E-Mail: ir@vincorion.com
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