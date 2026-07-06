NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vinci mit einem Kursziel von 142 Euro auf "Buy" belassen. Nach dem starken Lauf der Aktie seit Jahresbeginn sowie vor den französischen Haushaltsverhandlungen und Wahlen ist der Analyst Graham Hunt für den Infrastrukturkonzern vergleichsweise vorsichtig. Die Zahlen am 29. Juli dürften ein eher schwaches erstes Halbjahr belegen, schrieb er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Vorab rechnet er mit sinkenden Schätzungen. Kurzfristig rät Hunt den Anlegern zu einem taktischen Vorgehen. In der Vergangenheit habe es in Phasen politischer Unruhe immer wieder attraktive Einstiegschancen gegeben. Auf lange Sicht bleibt er mit Blick auf die Trends im Reise- und Energiesektor optimistisch./rob/gl/ag;