NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrszahlen des französischen Infrastrukturkonzerns für Mai auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Graham Hunt sprach am Mittwoch von einem insgesamt gemischten Bild. Beim Passagieraufkommen im Flughafenbereich etwa habe es Verbesserungen gegenüber dem Vormonat vor allem in Mexiko, Ungarn und Großbritannien gegeben, was durch Schwächen in den USA, Kambodscha und Brasilien aber wieder nahezu ausgeglichen worden sei./la/men;