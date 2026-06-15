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17.06.2026 21:17:48

VINCI Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrszahlen des französischen Infrastrukturkonzerns für Mai auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Graham Hunt sprach am Mittwoch von einem insgesamt gemischten Bild. Beim Passagieraufkommen im Flughafenbereich etwa habe es Verbesserungen gegenüber dem Vormonat vor allem in Mexiko, Ungarn und Großbritannien gegeben, was durch Schwächen in den USA, Kambodscha und Brasilien aber wieder nahezu ausgeglichen worden sei./la/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 12:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 12:30 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
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