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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vinci nach Verkehrszahlen für den Februar mit einem Kursziel von 143 Euro auf "Buy" belassen. Das Passagieraufkommen an den vom französischen Mischkonzern betriebenen Flughäfen sei stärker gestiegen als im Januar, während das Geschäft mit den Mautstraße schwach geblieben sei, schrieb Graham Hunt am Mittwoch./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 03:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 03:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.