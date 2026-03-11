Vestas Wind Systems A-S 19.12 CHF 0.38% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 212 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Das Service-Geschäft des Herstellers von Windkraftanlagen sei weltweit führend und der Schlüssel zur Wertschöpfung, schrieb Akash Gupta am Dienstagabend./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.