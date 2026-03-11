Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
19.12CHF
0.07CHF
0.38 %
09:00:12
BRXC
11.03.2026 07:45:00
Vestas Wind Systems A-S Overweight
Vestas Wind Systems A-S
19.12 CHF 0.38%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 212 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Das Service-Geschäft des Herstellers von Windkraftanlagen sei weltweit führend und der Schlüssel zur Wertschöpfung, schrieb Akash Gupta am Dienstagabend./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
212.00 DKK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
20.93 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
157.90 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
