Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’537 0.2%  SPI 18’698 0.1%  Dow 50’136 0.0%  DAX 25’009 0.0%  Euro 0.9126 -0.1%  EStoxx50 6’065 0.1%  Gold 5’051 -0.1%  Bitcoin 53’043 -1.4%  Dollar 0.7659 -0.1%  Öl 69.3 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Bayer10367293Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Siemens Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag
ON Semiconductor-Aktie deutlich leichter: Halbleiterhersteller enttäuscht beim Ergebnis
Alphabet-Aktie im KI-Zeitalter: Mega-Anleihe sorgt für neue Impulse
Philips-Aktie zieht an: Rückkehr in die Gewinnzone und neue Wachstumsziele
Suche...

Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

19.74
CHF
-0.24
CHF
-1.22 %
10:18:25
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.02.2026 08:17:58

Vestas Wind Systems A-S Underweight

Vestas Wind Systems A-S
19.74 CHF -1.22%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 80 dänischen Kronen auf "Underweight" belassen. Analyst Vladimir Sergievskiy ging am Montagabend vor allem auf Risiken hinsichtlich des Geschäfts in den USA ein. Dort erlöse der Hersteller von Windkraftanlagen etwa 40 Prozent des operativen Ergebnisses (Ebit). Gut ein Drittel davon könne in den kommenden drei Jahren verloren gehen./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 22:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Underweight
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
80.00 DKK
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
21.86 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
164.60 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Vladimir Sergievskiy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:17 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
09.02.26 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
09.02.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.02.26 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
06.02.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen