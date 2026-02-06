Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'503 0.3%  SPI 18'638 0.3%  Dow 50'116 2.5%  DAX 24'721 0.9%  Euro 0.9166 -0.1%  EStoxx50 5'998 1.2%  Gold 5'029 1.4%  Bitcoin 54'567 -0.3%  Dollar 0.7732 -0.4%  Öl 67.3 -1.2% 
Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

20.33
CHF
-0.95
CHF
-4.45 %
06.02.2026
09.02.2026

Vestas Wind Systems A-S Overweight

Vestas Wind Systems A-S
20.33 CHF -4.45%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vestas von 200 auf 212 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kursrutsch infolge des Quartalsberichts biete eine gute Chance zum Positionsausbau, schrieb Akash Gupta am Sonntagabend. Der Auftragseingang habe positiv überrascht und die Nachfrage dürfte 2026 hoch bleiben. Die Erholung im Geschäft mit Windkraftanlagen an Land sei gelungen, die Risiken für den Bereich der Anlagen auf See gesunken - nun sei das Instandhaltungsgeschäft an der Reihe./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 20:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Vestas Wind Systems A-S Overweight
Unternehmen:
Analyst: JP Morgan Chase & Co.
Kursziel: 212.00 DKK
212.00 DKK
Rating jetzt:
Kurs*: 22.49 €
22.49 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kurs aktuell: 164.70 DKK
164.70 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse