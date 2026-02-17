Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
eToro entdecken

Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

19.46
CHF
0.43
CHF
2.27 %
13:31:57
BRXC
17.02.2026 11:16:19

Vestas Wind Systems A-S Underweight

Vestas Wind Systems A-S
19.46 CHF 2.27%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vestas auf "Underweight" mit einem Kursziel von 80 dänischen Kronen belassen. Das "Wind-Wunder" in Deutschland könnte dicht am Höhepunkt sein, schrieb Vlad Sergievskii am Dienstag. Der historische Ausbau der Windenergie werde in den kommenden Jahren zwar weiter zunehmen, aber das Netz hierzulande sei bereits mit Windenergie gesättigt. Zudem rechnet er mit sinkenden Auktionsvolumina nach 2026 und möglichem Druck auf die Turbinenpreise. Die Chinesen sieht der Analyst obendrein als "echte Bedrohung" an./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 03:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Underweight
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
80.00 DKK
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
21.52 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
155.95 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Vlad Sergievskii 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

11:16 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
07:24 Vestas Wind Systems A-S Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.02.26 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
09.02.26 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
09.02.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
