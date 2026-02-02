Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Vestas Wind Systems A-S Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach einem Treffen mit der Konzernführung mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Im ersten Halbjahr stünden hohe Anlaufkosten im Offshore-Bereich an, da die ersten beiden Projekte finalisiert würden, schrieb Akash Gupta am Freitag. Die Gewinnmargen dürften 2026 aber steigen, der Windkraftanlagenbauer optimiere die Kostenbasis./mis/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 09:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
200.00 DKK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
23.37 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
176.40 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S
|
04.02.26
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
31.01.26
|Januar 2026: Die Expertenmeinungen zur Vestas Wind Systems A-S-Aktie (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
31.12.25
|Analysten sehen bei Vestas Wind Systems A-S-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
30.11.25