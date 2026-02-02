Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

20.95
CHF
-0.32
CHF
-1.52 %
09:44:38
BRXC
06.02.2026 11:34:20

Vestas Wind Systems A-S Overweight

Vestas Wind Systems A-S
20.95 CHF -1.52%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach einem Treffen mit der Konzernführung mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Im ersten Halbjahr stünden hohe Anlaufkosten im Offshore-Bereich an, da die ersten beiden Projekte finalisiert würden, schrieb Akash Gupta am Freitag. Die Gewinnmargen dürften 2026 aber steigen, der Windkraftanlagenbauer optimiere die Kostenbasis./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 09:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 09:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

