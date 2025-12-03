Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vestas von 70 auf 80 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Vladimir Sergievskiy setzt in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf das Jahr 2026 im Investitionsgütersektor eher auf Maschinenbau, weil dort unter normalen Umständen das zyklische Umfeld vorteilhafter sei. Im Bereich der Elektrotechnik glaubt er dagegen, dass der zyklische Höhepunkt im kommenden Jahr erreicht wird. Außerdem favorisiert er Werte mit defensiven Qualitäten und einer vernünftigen Bewertung./tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
80.00 DKK
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
21.54 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
158.50 DKK
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Vladimir Sergievskiy
KGV*:
-
